Dzeko’ya ayrı bir parantez açmak gerekiyor. “Bosna Kuğusu” bugün sahada bu lakabı neden aldığını fazlasıyla gösteren işler yaptı. Çok iyi bir forvet, bunu anlatmak laf-ı güzaf olur lakin o aynı zamanda ligin en iyi oyun kurucularından birisi.