Ahmet Örken'den Çin’de etap zaferi

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Çin'de koşulan UCI Pro Series kategorisindeki 8 etaplı Tour of Qinghai Lake yarışının 7. Etabında zafer Ahmet Örken'in.

Spor Toto Cycling Team'in deneyimli sporcusu Ahmet Örken, etabın başlarında öncülük ettiği kaçış grubunda mücadelesini finişe kadar taşıdı. Toplu sprinte giden yarışta finiş çizgisini ilk sırada geçen milli sporcu, Türk bisikleti adına da önemli bir başarıya imza atmış oldu.

İLKİ BAŞARDI

Ahmet Örken, Pro Series kategorisindeki yarışta etap kazanan ilk Türk sporcu olarak adını tarihe yazdırdı.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu gibi Pro Series kategorisinde yer alan yarışta Astana Qazaqstan, Alpecin - Deceuninck gibi World Tour takımları da mücadele ediyor.