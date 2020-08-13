Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba, vefatının 6. yıldönümünde kabri başında anılırken anma töreninde hazır bulunan Ahmet Nur Çebi de basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"SERGEN HOCA 8-10 TRANSFER İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

"Ekonomik ve sportif olarak en iyi transferleri yapmak istiyoruz. Zaten Sergen Hocamız da 8-10 transfer istediğini söyledi. Ancak bu gideceklere göre söylenmiş bir şey. Kimler gidecek belli değil. Ümraniye'ye giderek oyuncu arkadaşlarımızla ön görüşme yapacağız"

"SERGEN HOCA, BALOTELLI'Yİ DÜŞÜNMÜYOR"

"Sergen Hoca, Mario Balotelli'yi düşünmüyor. Futbolcularla, yöneticiler önden görüşür ve fikirlerini alırlar. Ancak bu görüşmeler transfer oldu anlamına gelmez. Sergen Hoca'nın istediği transferleri yapacağız ama ekonomiden taviz vermeyeceğiz."

"MENSAH TEK ALTERNATİFİMİZ DEĞİL"

"Bernard Mensah gündemimizde ama sadece ona kilitlenmedik. Alternatiflerimiz de var."

WELINTON SÖZLERİ...

"Kötü bir huyum var, çok pazarlık ediyorum. Huyum kurusun! Welinton ve Atiba ile de pazarlık ediyorum. Ne yazık ki böyle bir huyum var. Fabrice N'Sakala hariç diğer imzalar net değil"