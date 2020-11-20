ŞAŞIRTAN TESADÜF



Ahmet Kural'ın bu pozu bazı takipçileri tarafından eski sevgilisi Sıla ile çekildiği bir karesine benzetilirken, Sıla'nın aynı gün boşanma kararını açıklaması 'şaşırtan tesadüf' olarak yorumlandı.