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        Haberler Magazin Ahmet Kural'ın oğlu Kemal 1 yaşında - Magazn haberleri

        Ahmet Kural'ın oğlu Kemal 1 yaşında

        Ünlü oyuncu Ahmet Kural ve eşi, 1 yaşına basan oğulları Kemal için doğum günü partisi düzenledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 17:42 Güncelleme: 13.05.2025 - 17:42
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        Kemal 1 yaşında
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        2023'te Çağla Gizem Şahin ile evlenen Ahmet Kural, geçtiğimiz yıl baba olmuştu. Çift, oğullarına Kemal ismini vermişti.

        Kemal, 1 yaşına bastı. Çağla Gizem Kural doğum gününe dair anları sosyal medya hesabından paylaşarak; "Duygularımı ifade etmem mümkün değil… Güzel kalpli, güler yüzlü, pofpof oğlumuz… İyi ki doğdun" notunu düştü.

        Ahmet Kural da eşinin paylaştığı fotoğraflara; "Sağlıklı, mutlu yılların olsun Kemalim" yorumunu yaptı.

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        #Ahmet Kural

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