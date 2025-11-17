Ahmet Kaya, ölümünün 25'nci yılında dostlarıyla anıldı. Ahmet Kaya’nın sahnede birlikte çalıştığı orkestra şefi, yakın dostu ve Devlet Sanatçısı Ümit Yılmaz’ın yönetiminde gerçekleşen konser, sanatçının yaşamına, müziğine ve dostluğuna adanmış duygusal bir yolculuğa dönüştü.

Gecenin mimarı Ümit Yılmaz, sahnede hem anılarını paylaştı hem de Ahmet Kaya’nın unutulmaz eserlerini kendi yorumuyla seslendirdi. “Bu konser benim için bir vefa borcu. Bir sahne etkinliğinden öte, bir dostluğun, bir kardeşliğin sahnedeki yankısı,” diyen Yılmaz’ın performansı sık sık uzun alkışlarla kesildi.

Konser, Ahmet Kaya’nın etkileyici sesi ve görüntülerinin eşlik ettiği; 'Başım Belada' performansıyla açıldı. Ardından 'Hani Benim Gençliğim Nerde', 'Kendine İyi Bak', 'Şafak Türküsü', 'Kalan Kalır', 'Yazamadım' ve 'Kum Gibi' gibi klasikleşmiş eserler, salonu dolduran yüzlerce dinleyiciyle birlikte söylendi.

Gecenin moderatörlüğünü üstlenen gazeteci ve söz yazarı Ali Çınar, Ahmet Kaya ile geçirdiği yıllardan anılar paylaşırken, 'Kendine İyi Bak' ve 'Hep Sonradan' gibi şarkıların hikâyelerini anlattı. Gecede 2007’de hayatını kaybeden, Kaya’nın yol arkadaşı ve kayınbiraderi, gecenin mimarı Ümit Yılmaz’ın da yakın dostu olan Yusuf Hayaloğlu da unutulmadı.

REKLAM Gecede; Gece Yolcuları grubunun üyeleri Edis İlhan ve Uğur Arslantürkoğlu, Elif Kaya, Kent Ozanları’ndan Serhat Turunç ve gazeteci-şair Arslan Güven de sahne aldı. Edis İlhan ve Uğur Arslantürkoğlu; 'Kendine İyi Bak', Elif Kaya; 'Hep Sonradan' şarkılarını seslendirirken Serhat Turunç tar’ıyla Kent Ozanları ile ilk yaptıkları albümden 'Güllerin İçinde'yi icra etti. Arslan Güven, Ahmet Kaya’nın Trafalgar Meydanı’ndaki ikonik fotoğrafını çekerken yaşadığı anıyı şiirle birleştirerek paylaştı. Konserin finalinde tüm sanatçılar sahnede bir araya geldi. “Siz Yanmayın” ile yapılan büyük final öncesinde, seyircinin hep bir ağızdan söylediği “Kum Gibi”, gecenin en duygusal anlarından biri oldu. Gece, Ahmet Kaya’nın kendi sesinden sürgüne giderken söylediği “Siz Yanmayın” kendi sesinden müzikseverlerle paylaşıldı. “Ahmet Abi’min Şarkıları”, yalnızca bir anma değil, bir hatırlama ve yeniden yaşatma gecesiydi. Şarkılar, şiirler, anılar ve vefa duygusu AKM sahnesinde birleşti; Ahmet Kaya’nın sesi bir kez daha halkın kalbinde yankılandı. Ali Çınar’ın da dediği gibi “tanımayanlara tanıtmak, tanıyanlara da bir nebze olsun yaşatmak için” şarkılar ve şiirler söylendi.