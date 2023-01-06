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Ahmet Kandemir Kosova'nın Prishtina takımıyla anlaştı

Beşiktaş Emlakjet'ten ayrılan başantrenör Ahmet Kandemir, Kosova'nın Prishtina takımının başına getirildi. Deneyimli çalıştırıcı, 2012-2013 sezonunda da Prishtina'da görev yapmıştı.

Giriş: 06.01.2023 - 19:16 | Güncelleme: ABONE OL
Ahmet Kandemir Kosova'nın Prishtina takımıyla anlaştı
AA

Kosova'nın Prishtina Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Ahmet Kandemir'in getirildiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kandemir'in daha önce de görev yaptığı Prishtina takımına yeni hırs ve taze enerjiyle döndüğü belirtilirken, "Onun liderliğinde, kulüp tarihinin en önemli kupalarından birini, 2013'te Prizren'de düzenlenen Kosova Kupası'nı kazandık." hatırlatılması yapıldı

Kosova'nın başkenti Priştine şehrinin takımı olan Prishtina, ligde 25 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Ülkenin en başarılı kulüplerinden Prishtina'nın 14 lig ve 2 Balkan Basketbol Ligi (BIBL) şampiyonluğu bulunuyor.

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