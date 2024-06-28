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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ahmet Hilmi'nin cansız bedeni 9 gün sonra bulundu | Son dakika haberleri

        Van Gölü'nde kaybolan Ahmet Hilmi'nin cansız bedeni 'ROV' cihazı ile bulundu

        Van Gölü'ne serinlemek için girdikten sonra kaybolan Ahmet Hilmi Hanalp'ın cansız bedeni 9 gün sonra bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 17:27 Güncelleme: 28.06.2024 - 17:36
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        Ahmet Hilmi'nin cansız bedeni 9 gün sonra bulundu
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        Van Gölü'ne serinlemek için girdikten sonra kaybolan Ahmet Hilmi Hanalp'ın (21) yeri, Uzaktan Kumandalı Su Altı Arama robotu 'ROV' cihazı ile 22 metre derinlikte tespit edilip çıkarıldı.

        Olay, 20 Haziran'da saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Serinlemek için arkadaşlarıyla Van Gölü'ne giren Ahmet Hilmi Hanalp, akıntıya kapılıp kayboldu. Hanalp'ın bulunması için Van Sahil Güvenlik Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kıyıda, teknelerle göl üzerinde ve dalgıçlarla da göl içinde arama çalışması yürüttü.

        Yaklaşık 40 kişilik ekiple 9 gündür yürütülen çalışmalarda Hanalp'ın cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 'ROV' cihazı ile Ahmet Hilmi Hanalp’ın cansız bedeni, gölün Kampüs Sahili’ne uzanan kesimin 500 metre açığında, 22 metre derinlikte tespit edildi. Hanalp’ın cenazesi, ekipler tarafından 'ROV' cihazı ile çıkarılıp, otopsi işlemleri için YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi morguna götürüldü.

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