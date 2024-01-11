Ahmet dede ve Raziye nine ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdi

Hayvanlarının fazla olduğunu ifade eden Baki, "Hayvanlara bakmak sevaptır. Vücudumuzun sıhhati de hayvanlarımızın sütünden, yağından, yoğurdundan beslendiğimiz içindir. Onun için hayvancılığı ölene kadar sürdürmek istiyorum. Hiç bu işten caymam" diye konuştu.