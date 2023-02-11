Kahramanmaraş´ta meydana gelen yıkıcı depremin ardından, şarkıcı Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği de depremzedeler için yardım toplamaya başladı.

Levent, MASAK ile yaptığı görüşmelerin ardından yurt dışındakilerin de yardım kampanyalarına destek olabilmesi için herkesin görüntüleyebileceği bir kripto para cüzdan hesabı açtı. Kısa sürede hesapta milyonlarca lira para toplanırken, bir kişi bu durumu fırsata çevirdi. Sosyal medyadan @kriptoahbap ismiyle hesap açan şüpheli, dernek adıyla kullanıcılardan para toplamaya çalıştı.