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Ah Nerede oyuncuları ve konusu: Ah Nerede dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Ah Nerede dizisi oyuncuları ve konusu gündeme geldi. Star TV ekranlarının yeni yaz dizisi Ah Nerede 1 Temmuz Cuma akşamı ilk bölümüyle ekrana geliyor. Yapımcı koltuğunda Suavi Doğan'ın oturduğu dizinin başrollerinde Oktay Çubuk, Nil Keser, Tarık Pabuççuoğlu, Ayşe Kökçü, Merve Bengi, Derya Alabora ve Asena Keskinci gibi isimler yer alıyor. İşte, Ah Nerede oyuncuları ve konusu...

01.07.2022 - 16:27 | Güncelleme: ABONE OL

  • Başrollerini Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun paylaştığı Yeşilçam'ın efsane filmi Ah Nerede diziye dönüştü.  Ah Nerede dizisi 1 Temmuz Cuma akşamı Star TV ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Başrollerinde Nil Keser ve Oktay Çubuk gibi genç oyuncuları birleştiren Ah Nerede dizisi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. İşte, Ah Nerede dizisi oyuncu kadrosu ve konusu hakkında merak edilenler...

  • AH NEREDE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

    Bursa’lı geleneksel bir ailenin oğlu olan Ferit, kardeşleriyle birlikte İstanbul’da zevk ve sefa içinde yaşar. Üç genç kadını aynı anda idare eden bir kazanova olan Ferit, hayatını mükemmel bir denge üzerine kurmuştur. Ta ki yakalanana kadar…

    Genç kadınların intikam almak için Ferit’i babasına ifşa etmesiyle, hayatı alt üst olur. Ferit’in hayatını geri almak için girdiği oyunda, ona yardım edebilecek tek kişi ise Zehra olacaktır.

  • Zehra ise oyunlardan çok uzak, ayakları yere basan, aklı başında biridir. Yıllar önce kendi hayatı alt üst olmuş, tıp fakültesini bırakmak zorunda kalmış,kendini ailesine adamıştır. Üniversiteden çıkan af ile hayatını geri kazanma şansı yakalar. Hayatları, aileleri ve yolları birbirinden tamamen farklı olan Zehra ve Ferit, çıkarları uğruna yollarını birleştirmeye çalışacaktır.

    Ancak Ferit, kurduğu bu oyunda, asıl oyunun kendine oynandığından habersizdir.

  • AH NEREDE DİZİSİ OYUCNULARI KİMLER?

    Oktay Çubuk

    Nil Keser

    Derya Alabora

    Ayşe Kökçü

    Ferit Aktuğ

    Korhan Herduran

  • Aycan Koptur

    Asena Keskinci

    Batuhan Sert

    Miray Akay

    Merve Nur Bengi

    Ahsen Türkyılmaz

    Tarık Pabuççuoğlu 

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