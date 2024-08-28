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        Haberler Bilgi Ekonomi Ağustos enflasyon beklenti tahmini anketi açıklandı! TÜİK 2024 Ağustos enflasyon oranı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

        Ağustos ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı!

        Ağustos ayı enflasyon rakamları için geri sayım sürerken, beklentiler de gündemdeki yerini koruyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile uzmanlardan oluşan 69 katılımcının yer aldığı ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni paylaştı. Peki, TÜİK 2024 Ağustos ayına ilişkin enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ağustos enflasyonuna dair detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2024 - 00:22 Güncelleme: 28.08.2024 - 00:22
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        • 1

          Piyasa takipçileri, enflasyon verilerini merakla bekliyor. TÜİK tarafından yapılacak son açıklamalar büyük ilgiyle izleniyor. Her ay olduğu gibi bu ay da Merkez Bankası, enflasyon beklentisi tahminini açıkladı. Peki, 2024 Ağustos ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte Merkez Bankası tarafından paylaşılan ağustos ayı enflasyon beklenti anketine dair detaylar...

        • 2

          TÜİK AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Ağustos ayı enflasyon rakamları 3 Eylül 2024 Salı günü saat 10.00'da belli olacak.

        • 3

          AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

          Buna göre, geçen ay yüzde 2,17 olan ağustos ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,55'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 42,95'den yüzde 43,31'e yükseldi.

          TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 30,02'den yüzde 28,71'e, 24 ay sonrası için yüzde 19,32'den yüzde 19,30'a geriledi.

        • 4

          YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

          Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,95 iken, bu anket döneminde yüzde 43,31 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,02 iken, bu anket döneminde yüzde 28,71 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,32 ve yüzde 19,30 olarak gerçekleşmişti.

        • 5

          12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

          2024 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 33,13 olasılıkla yüzde 23,00 – 26,99 aralığında, yüzde 39,99 olasılıkla yüzde 27,00 – 30,99 aralığında, yüzde 16,71 olasılıkla ise yüzde 31,00 - 34,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        • 6

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 29,69’unun beklentilerinin yüzde 23,00 – 26,99 aralığında, yüzde 39,06’sının beklentilerinin yüzde 27,00 – 30,99 aralığında, yüzde 23,44’ünün beklentilerinin yüzde 31,00 – 34,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        • 7

          24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

          2024 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 25,19 olasılıkla yüzde 14,00 – 17,99 aralığında, yüzde 46,99 olasılıkla yüzde 18,00 – 21,99 aralığında, yüzde 14,90 olasılıkla ise yüzde 22,00 – 25,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 21,43‘ünün beklentilerinin yüzde 14,00 - 17,99 aralığında, yüzde 55,36‘sının beklentilerinin yüzde 18,00 – 21,99 aralığında, yüzde 12,50‘sinin beklentilerinin yüzde 22,00 – 25,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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