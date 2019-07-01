Ferdi Durdu'nun haberine göre, masallarda tembellik sıfatıyla bilinen ağustos böceğinin kabuk değiştirme anı görüntülendi.

Fotoğraf sanatçısı Ömer Ali Delibaş, Eski Malatya'da bir bahçede karşılaştığı o anı saniye saniye kayıt altına aldı.

Yavaş yavaş büyüyen ağustos böceği, daha sonra tamamen kabuğundan kurtuldu.

Herkes tarafından uzun süre ötmeleri ile bilinen ağustos böceklerinin yeryüzünde birçok türü bulunuyor.

Toprak altında yıllarca yaşayabilme özelliği olan bu böceklerde, toprak altındayken kanat bulunmuyor. Kanatlanma işlemi çok ani bir şekilde gerçekleşiyor ve birçok ağustos böceği yeryüzüne çıktıktan sonra sadece birkaç hafta yaşayabiliyor.