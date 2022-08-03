Kira artış oranı bilindiği üzere kira kontratının yenileneeği aydan bir önceki aya ait enflayon oranına göre hesaplanıyor. Yani kira kontratını Ağustos ayında yenileyecek olan ev sahibi ve kiracılar Temmuz ayına göre 12 aylık enflasyon oranına göre belli oluyor.