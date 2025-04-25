Murat Nehri sağanak ile taştı! Tarım arazileri su altında!
Ağrı'da, sağanak yağış nedeniyle Murat Nehri taştı. Kent merkezi ile Taşlıçay ilçesi arasındaki köylerde, tarım arazileri su altında kaldı. Zarar gören tarım arazileri havadan da görüntülendi
Giriş: 25.04.2025 - 11:29 Güncelleme: 25.04.2025 - 13:27
Hafta boyunca havanın yağışlı geçtiği kentte sağanak etkisini sürdürüyor.
MURAT NEHRİ TAŞTI
AA'da yer alan habere göre Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli akarsularından biri olan Murat Nehri'nin de yağış nedeniyle debisi yükseldi.
TARIM ARAZİLERİNİ SU BASTI
Nehrin taşmasıyla Taşlıçay ilçesi ile il merkezi arasındaki köylerde tarım arazilerini su bastı.
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HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Taşkında zarar gören tarım arazileri dronla görüntülendi.
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