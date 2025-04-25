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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ağrı'da Murat Nehri sağanak ile taştı! Tarım arazileri su altında | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Murat Nehri sağanak ile taştı! Tarım arazileri su altında!

        Ağrı'da, sağanak yağış nedeniyle Murat Nehri taştı. Kent merkezi ile Taşlıçay ilçesi arasındaki köylerde, tarım arazileri su altında kaldı. Zarar gören tarım arazileri havadan da görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 11:29 Güncelleme: 25.04.2025 - 13:27
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        Murat Nehri sağanak ile taştı! Tarım arazileri su altında!
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        Hafta boyunca havanın yağışlı geçtiği kentte sağanak etkisini sürdürüyor.

        MURAT NEHRİ TAŞTI

        AA'da yer alan habere göre Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli akarsularından biri olan Murat Nehri'nin de yağış nedeniyle debisi yükseldi.

        TARIM ARAZİLERİNİ SU BASTI

        Nehrin taşmasıyla Taşlıçay ilçesi ile il merkezi arasındaki köylerde tarım arazilerini su bastı.

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        HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

        Taşkında zarar gören tarım arazileri dronla görüntülendi.

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        #ağrı
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