Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ağrı Dağı'nın zirvesinde mercek bulutu | Son dakika haberleri

        Ağrı Dağı'nın zirvesinde mercek bulutu

        Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı'nın zirvesinde mercek bulutu olutu. Karla kaplı dağın zirvesini tamamen saran ve şapka şeklini andıran bulut, görenleri hayran bıraktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 11:08 Güncelleme: 09.06.2024 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı Dağı'nda mercek bulutu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında yer alan ve üç ülkeden de görülebilen 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nın zirvesini, halk arasında "şapka" olarak bilinen mercek bulutu sardı.

        Karla kaplı dağın zirvesini tamamen saran ve şapka şeklini andıran bulut, görenleri hayran bıraktı.

        Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Ağrı Dağı, bu eşsiz manzara ile bir kez daha kartpostallık görüntüler sundu.

        MERCEK BULUTU NASIL OLUŞUYOR?

        Mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla ortaya çıkıyor.

        Havadaki nem oranı yeterince yüksekse, yukarı ve aşağı yönlü hava hareketi sırasında basınç ve sıcaklık değişiminden dolayı su buharının yoğunlaşıp tekrar buharlaşmasıyla mercek şeklindeki bulut oluşuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ağrı Dağı
        #mercek bulutu
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yaşlı kadının yakarışını duyup oğlunun cansız bedenini buldular!
        Yaşlı kadının yakarışını duyup oğlunun cansız bedenini buldular!
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de ikinci ve üçüncü oturum bugün
        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de ikinci ve üçüncü oturum bugün
        Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
        Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
        Yasak aşkın ilk karesi
        Yasak aşkın ilk karesi
        Kuzeyden güneye kritik yağış uyarısı!
        Kuzeyden güneye kritik yağış uyarısı!
        Fenerbahçe, şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Talih mi lanet mi?
        Talih mi lanet mi?
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Mourinho polemiği!
        Mourinho polemiği!
        Tarihi yayında borç tartışması
        Tarihi yayında borç tartışması
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım sarıldı!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım sarıldı!
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        Ukraynalı turiste tekne çarptı
        Ukraynalı turiste tekne çarptı
        Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı
        Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Habertürk Anasayfa