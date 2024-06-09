Ağrı Dağı'nın zirvesinde mercek bulutu

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İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında yer alan ve üç ülkeden de görülebilen 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nın zirvesini, halk arasında "şapka" olarak bilinen mercek bulutu sardı.

Karla kaplı dağın zirvesini tamamen saran ve şapka şeklini andıran bulut, görenleri hayran bıraktı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Ağrı Dağı, bu eşsiz manzara ile bir kez daha kartpostallık görüntüler sundu.

MERCEK BULUTU NASIL OLUŞUYOR? Mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla ortaya çıkıyor. Havadaki nem oranı yeterince yüksekse, yukarı ve aşağı yönlü hava hareketi sırasında basınç ve sıcaklık değişiminden dolayı su buharının yoğunlaşıp tekrar buharlaşmasıyla mercek şeklindeki bulut oluşuyor.