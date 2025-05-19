Ağrı'da unutulmaya yüz tutmuş "Topa dara" gün yüzüne çıkıyor
Ağrı yöresinde "Top ekmeği" ya da yerel adıyla "Topa dara" olarak bilinen geleneksel oyun, yeniden gün yüzüne çıkarılıyor
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Ağrı yöresinde "Top ekmeği" ya da yerel adıyla "Topa dara" olarak bilinen geleneksel oyun, gençlerle yeniden hayat buluyor.
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Top ekmeği oyunu, her biri 6 asil ve 3 yedek oyuncudan oluşan iki takım arasında, 90 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki bir alanda oynanıyor.
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30'ar dakikalık iki devreden oluşan toplam 60 dakikalık bu oyun, hem fiziksel dayanıklılık hem de takım birlikteliği gerektiriyor.
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren "Geleneksel Sporlar ve Sosyal Gençlik Kulübü", "Gelenekten Geleceğe" mottosuyla yola çıkarak bu oyunu yeniden canlandırmayı hedefliyor.
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Kulüp, genç kuşaklara bu kültürel değeri tanıtmak, öğretmek ve yaşatmak için çeşitli etkinlikler ve uygulamalı tanıtımlar düzenliyor.
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Prof. Dr. Zekihan Hazar, "Bu oyun sadece bir spor değil, aynı zamanda bizi biz yapan değerlerin bir parçası. Gençlerimizin bu kültürel zenginliği tanımasını ve sahip çıkmasını istiyoruz" dedi.
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Top ekmeği oyununun ilerleyen dönemde ulusal düzeyde tanıtılması ve geleneksel sporlar arasında yeniden yerini alması hedefleniyor.
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