Ağrı'da yıldırım düştü, 1 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı bağlı Kuşlu köyünde vatandaşlarla tarlada ot biçiminde çalışan 21 yaşındaki Mustafa Ergül'e yıldırım isabet etti.

Tarlada çalışanların durumu fark edip bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; hayatını kaybettiği belirlenen Ergül'ün cenazesi, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.