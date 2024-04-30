Ağrı'da metrelerce yükseklikteki hortum kamerada
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında meydana gelen metrelerce yükseklikteki hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hortum, arazide yaşandığı için herhangi bir hasara yol açmadı.
Giriş: 30.04.2024 - 16:26 Güncelleme: 30.04.2024 - 17:06
Doğubayazıt'a bağlı Gültepe ile Karaca köyleri arasındaki kırsal bölgede hortum meydana geldi.
Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen metrelerce yükseklikteki hortum, arazide yaşandığı için herhangi bir hasara yol açmadı.
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