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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'e hoca dayanmıyor! 34 haftada 28 teknik direktör... - Futbol Haberleri

        Süper Lig'e hoca dayanmıyor! 34 haftada 28 teknik direktör...

        Trendyol süper lig'in 34 haftasında haftasında 28 teknik direktör görevinden ayrıldı. İşte o isimler...

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        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 13:15 Güncelleme: 30.04.2024 - 13:15
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        • 1

          EMRE BELÖZOĞLU - BAŞAKŞEHİR

          Görevden ayrılış tarihi: 3 Eylül 2023

          Yerine gelen: Çağdaş Atan

        • 2

          ERDAL GÜNEŞ - GAZİANTEP FK

          Görevden ayrılış tarihi: 4 Eylül 2023

          Yerine gelen: Marius Sumudica

        • 3

          ÇAĞDAŞ ATAN - KAYSERİSPOR

          Görevden ayrılış tarihi: 6 Eylül 2023

          Yerine gelen: Recep Uçar

        • 4

          FATİH TEKKE - İSTANBULSPOR

          Görevden ayrılış tarihi: 25 Eylül 2023

          Yerine gelen: Olcay Demir

        • 5

          HÜSEYİN EROĞLU - SAMSUNSPOR

          Görevden ayrılış tarihi: 27 Eylül 2023

          Yerine gelen: Markus Gisdol

        • 6

          TOLUNAY KAFKAS - ANKARAGÜCÜ

          Görevden ayrılış tarihi: 2 Ekim 2023

          Yerine gelen: Emre Belözoğlu

        • 7

          ŞENOL GÜNEŞ - BEŞİKTAŞ

          Görevden ayrılış tarihi: 6 Ekim 2023

          Yerine gelen: Burak Yılmaz

        • 8

          OSMAN ÖZKÖYLÜ - PENDİKSPOR

          Görevden ayrılış tarihi: 9 Ekim 2023

          Yerine gelen: Ivo Vieira

        • 9

          OLCAY DEMİR - İSTANBULSPOR

          Görevden ayrılış tarihi: 10 Ekim 2023

          Yerine gelen: Hakan Yakın

        • 10

          NENAD BJELICA - TRABZONSPOR

          Görevden ayrılış tarihi: 12 Ekim 2023

          Yerine gelen: Abdullah Avcı

        • 11

          ALEKSANDAR STANOJEVIC - KONYASPOR

          Görevden ayrılış tarihi: 22 Ekim 2023

          Yerine gelen: Hakan Keleş

        • 12

          ÖMER ERDOĞAN - ALANYASPOR

          Görevden ayrılış tarihi: 29 Ekim 2023

          Yerine gelen: Fatih Tekke

        • 13

          BURAK YILMAZ - BEŞİKTAŞ

          Görevden ayrılış tarihi: 10 Kasım 2023

          Yerine gelen: Rıza Çalımbay

        • 14

          KEMAL ÖZDEŞ - KASIMPAŞA

          Görevden ayrılış tarihi: 27 Kasım 2023

          Yerine gelen: Sami Uğurlu

        • 15

          PATRICK KLUIVERT - ADANA DEMİRSPOR

          Görevden ayrılış tarihi: 4 Aralık 2023

          Yerine gelen: Hikmet Karaman

        • 16

          ALPARSLAN ERDEM - FATİH KARAGÜMRÜK

          Görevden ayrılış tarihi: 11 Aralık 2023

          Yerine gelen: Şota Arveladze

        • 17

          RIZA ÇALIMBAY - BEŞİKTAŞ

          Görevden ayrılış tarihi: 21 Aralık 2023

          Yerine gelen: Fernando Santos

        • 18

          SERVET ÇETİN - SİVASSPOR

          Görevden ayrılış tarihi: 30 Aralık 2023

          Yerine gelen: Bülent Uygun

        • 19

          NURİ ŞAHİN - ANTALYASPOR

          Görevden ayrılış tarihi: 31 Aralık 2023

          Yerine gelen: Sergen Yalçın

        • 20

          HAKAN KELEŞ - KONYASPOR

          Görevden ayrılış tarihi: 11 Ocak 2024

          Yerine gelen: Fahrudin Omerovic

        • 21

          SERKAN DAMLA - ADANA DEMİRSPOR

          Görevden ayrılış tarihi: 18 Ocak 2024

          Yerine gelen: Hikmet Karaman

        • 22

          HAKAN YAKIN - İSTANBULSPOR

          Görevden ayrılış tarihi: 19 Ocak 2024

          Yerine gelen: Osman Zeki Korkmaz

        • 23

          RECEP UÇAR - KAYSERİSPOR

          Görevden ayrılış tarihi: 27 Ocak 2024

          Yerine gelen: Burak Yılmaz

        • 24

          IVO VIEIRA - PENDİKSPOR

          Görevden ayrılış tarihi: 29 Şubat 2024

          Yerine gelen: İbrahim Üzülmez

        • 25

          MARIUS SUMUDICA - GAZİANTEP FK

          Görevden ayrılış tarihi: 6 Mart 2024

          Yerine gelen: Selçuk İnan

        • 26

          ŞOTA ARVELADZE - KARAGÜMRÜK

          Görevden ayrılış tarihi: 10 Mart 2024

          Yerine gelen: Tolunay Kafkas

        • 27

          FERNANDO SANTOS - BEŞİKTAŞ

          Görevden ayrılış tarihi: 13 Nisan 2024

          Yerine gelen: Serdar Topraktepe

        • 28

          FAHRUDIN OMEROVIC - KONYASPOR

          Görevden ayrılış tarihi: 29 Nisan 2024

          Yerine gelen: Ali Çamdalı

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