Süper Lig'e hoca dayanmıyor! 34 haftada 28 teknik direktör...
Trendyol süper lig'in 34 haftasında haftasında 28 teknik direktör görevinden ayrıldı. İşte o isimler...
- 1
EMRE BELÖZOĞLU - BAŞAKŞEHİR
Görevden ayrılış tarihi: 3 Eylül 2023
Yerine gelen: Çağdaş Atan
- 2
ERDAL GÜNEŞ - GAZİANTEP FK
Görevden ayrılış tarihi: 4 Eylül 2023
Yerine gelen: Marius Sumudica
- 3
ÇAĞDAŞ ATAN - KAYSERİSPOR
Görevden ayrılış tarihi: 6 Eylül 2023
Yerine gelen: Recep Uçar
-
- 4
FATİH TEKKE - İSTANBULSPOR
Görevden ayrılış tarihi: 25 Eylül 2023
Yerine gelen: Olcay Demir
- 5
HÜSEYİN EROĞLU - SAMSUNSPOR
Görevden ayrılış tarihi: 27 Eylül 2023
Yerine gelen: Markus Gisdol
- 6
TOLUNAY KAFKAS - ANKARAGÜCÜ
Görevden ayrılış tarihi: 2 Ekim 2023
Yerine gelen: Emre Belözoğlu
-
- 7
ŞENOL GÜNEŞ - BEŞİKTAŞ
Görevden ayrılış tarihi: 6 Ekim 2023
Yerine gelen: Burak Yılmaz
- 8
OSMAN ÖZKÖYLÜ - PENDİKSPOR
Görevden ayrılış tarihi: 9 Ekim 2023
Yerine gelen: Ivo Vieira
- 9
OLCAY DEMİR - İSTANBULSPOR
Görevden ayrılış tarihi: 10 Ekim 2023
Yerine gelen: Hakan Yakın
-
- 10
NENAD BJELICA - TRABZONSPOR
Görevden ayrılış tarihi: 12 Ekim 2023
Yerine gelen: Abdullah Avcı
- 11
ALEKSANDAR STANOJEVIC - KONYASPOR
Görevden ayrılış tarihi: 22 Ekim 2023
Yerine gelen: Hakan Keleş
- 12
ÖMER ERDOĞAN - ALANYASPOR
Görevden ayrılış tarihi: 29 Ekim 2023
Yerine gelen: Fatih Tekke
-
- 13
BURAK YILMAZ - BEŞİKTAŞ
Görevden ayrılış tarihi: 10 Kasım 2023
Yerine gelen: Rıza Çalımbay
- 14
KEMAL ÖZDEŞ - KASIMPAŞA
Görevden ayrılış tarihi: 27 Kasım 2023
Yerine gelen: Sami Uğurlu
- 15
PATRICK KLUIVERT - ADANA DEMİRSPOR
Görevden ayrılış tarihi: 4 Aralık 2023
Yerine gelen: Hikmet Karaman
-
- 16
ALPARSLAN ERDEM - FATİH KARAGÜMRÜK
Görevden ayrılış tarihi: 11 Aralık 2023
Yerine gelen: Şota Arveladze
- 17
RIZA ÇALIMBAY - BEŞİKTAŞ
Görevden ayrılış tarihi: 21 Aralık 2023
Yerine gelen: Fernando Santos
- 18
SERVET ÇETİN - SİVASSPOR
Görevden ayrılış tarihi: 30 Aralık 2023
Yerine gelen: Bülent Uygun
-
- 19
NURİ ŞAHİN - ANTALYASPOR
Görevden ayrılış tarihi: 31 Aralık 2023
Yerine gelen: Sergen Yalçın
- 20
HAKAN KELEŞ - KONYASPOR
Görevden ayrılış tarihi: 11 Ocak 2024
Yerine gelen: Fahrudin Omerovic
- 21
SERKAN DAMLA - ADANA DEMİRSPOR
Görevden ayrılış tarihi: 18 Ocak 2024
Yerine gelen: Hikmet Karaman
-
- 22
HAKAN YAKIN - İSTANBULSPOR
Görevden ayrılış tarihi: 19 Ocak 2024
Yerine gelen: Osman Zeki Korkmaz
- 23
RECEP UÇAR - KAYSERİSPOR
Görevden ayrılış tarihi: 27 Ocak 2024
Yerine gelen: Burak Yılmaz
- 24
IVO VIEIRA - PENDİKSPOR
Görevden ayrılış tarihi: 29 Şubat 2024
Yerine gelen: İbrahim Üzülmez
-
- 25
MARIUS SUMUDICA - GAZİANTEP FK
Görevden ayrılış tarihi: 6 Mart 2024
Yerine gelen: Selçuk İnan
- 26
ŞOTA ARVELADZE - KARAGÜMRÜK
Görevden ayrılış tarihi: 10 Mart 2024
Yerine gelen: Tolunay Kafkas
- 27
FERNANDO SANTOS - BEŞİKTAŞ
Görevden ayrılış tarihi: 13 Nisan 2024
Yerine gelen: Serdar Topraktepe
-
- 28
FAHRUDIN OMEROVIC - KONYASPOR
Görevden ayrılış tarihi: 29 Nisan 2024
Yerine gelen: Ali Çamdalı