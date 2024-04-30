Bunu ilk görenlerin çoğu ya tedavisi mümkün olmayan bir hastalıktan ya da herhangi bir sebep ya da açıklama olmaksızın ani ölümden korkarlar.

Not: Bu test hiçbir bilimsel araştırma verisine dayanmaz, tamamen genel yargılardan oluşur ve eğlence amaçlıdır.

Kaynak: Bright Side