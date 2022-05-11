Ağrı'da feci trafik kazası

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ağrı-Doğubayazıt kara yolunda meydana geldi. Doğubayazıt yönüne giden Orhan Yaşa´nın (33) kontrolünü yitirdiği 25 GB 045 plakalı otomobil, karşı şeride geçip şarampole devrildi. Kaza sırasında camdan fırlayan Orhan Yaşa, yaşamını yitirdi.

Orhan Yaşa'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Diyadin Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan yol, belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yeniden açıldı.