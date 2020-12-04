Çayın yanına kısa sürede yapabileceğiniz kolay ve lezzetli bir kurabiye tarifi ile karşınızdayım. Şimdiden afiyet olsun…

Ağızda Dağılan Kolay Kurabiye İçin Gereken Malzemeler:

250 gram tereyağı

2 çay bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta sarısı

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

Üzeri İçin;

Yumurta akı

İri dövülmüş fındık ve toz şeker karışımı

Ağızda Dağılan Kolay Kurabiye Yapılışı:

Oda ısısındaki tereyağı ile tüm malzemeyi yoğurma kabına ekleyin.

Azar azar un ilavesi yaparak, yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edelim.

Fındık ve şeker karışımını hazırlarken, hamuru 5 dakika kadar dinlendirin.

Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, önce yumurta akına daha sonra fındık karışımına bulayın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine, aralıklı olarak dizin.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında çok pembeleşmeden pişirin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Tereyağı oda ısısında yumuşamış olmalıdır.

Un ilavesini azar azar yapın ki hamurun kıvamı yumuşak olsun.

Fırınınız önceden ısıtılmış olmalıdır.

Kurabiyelerinizi çok kızartmadan fırından alın.