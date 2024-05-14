Forma girmek lezzetli atıştırmalıklarla artık çok kolay: Evde rahatlıkla hazırlayabileceğiniz sağlıklı atıştırmalık seçenekleri
Kilo vermeye çalışmak mutlaka atıştırmalıklardan fedakarlık etmek anlamına gelmez. Doğru türdeki atıştırmalıklar aslında kilo vermenize yardımcı olabilir. Peki, en iyi kilo verme atıştırmalıklarının besin içerikleri nasıldır? İşte, sizin için öğün aralarında tok kalmanıza yardımcı olarak aşırı yemenizi önleyecek sağlıklı atıştırmalık önerileri!
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Sağlıklı atıştırmalıklar bulmak, kilo verme süreci için çok önemlidir. Ancak atıştırmalık hazırlamak çoğu zaman uğraş gerektirdiğinden üşenilen bir eyleme dönüşebiliyor. Böyle durumlarda insanlar ilk olarak paketli atıştırmalıkları tercih edebiliyor ve bu paketli gıdaların kalorisi çok yüksek olduğundan kilo kontrolü yapılmasında işleri zorlaştırabiliyor. Bu yüzden haberimizde sağlıklı ve yapımı kolay atıştırmalıkları sizin için derledik. İşte, detaylar...
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1. MUZ VE FISTIK EZMESİ
Beslenmede Sınırlar dergisinde 2022’de yayınlanan araştırmaya göre yer fıstığı yemek, kandaki trigliseritlere ve diğer yağlara fayda sağlayarak sağlıklı kilo kaybını destekliyor. Bununla birlikte muz, sinir ve kas fonksiyonuna yardımcı olan önemli bir besin maddesi olan potasyum kaynağıdır. Yani, bu iki yiyeceği birlikte yemek size hem içindeki karbonhidrat sayesinde hızlı bir enerji artışı hem de protein sayesinde enerjinizin saatlerce devam etmesini sağlayabilir, bu da kolay yağ yakımına yardımcı olabilir.
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2. HUMUS, ZEYTİN VE SALATALIK ÜÇLÜSÜ
Salatalık, uzun süre tok kalmanıza yardımcı olacak yüksek su içeriğine sahiptir. Bununla birlikte Nutrients dergisinde 2016’da yayınlanan araştırmaya göre humus kilo kontrolüne yardımcı olur, kalp hastalığına karşı korur ve kan şekeri ile insülini düzenler.
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Ayrıca Beslenme Bilimi dergisinde 2020’de yayınlanan araştırmada, zeytinin doğrudan kilo vermenize yardımcı olmadığı ancak tekli doymamış yağ oranı yüksek olmasından dolayı kalp hastalığına ve iltihaplanmaya karşı korunmaya yardımcı olduğu bulundu. Bu üç yiyeceği 1 bardak salatalık dilimleri, 4 yemek kaşığı humus ve 4 zeytin şeklinde tüketmek sizi uzun süre tok tutarak kilo verme sürecinize yardım edebilir.
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3. TAHIL BAR
Karabuğday, darı, yulaf ve kinoa gibi tam tahılları içeren bu tahıl barlar iyi bir alternatif olabilir. Amerika Tarım Bakanlığı’na göre tam tahıllar; kalp hastalığı, diyabet ve felç riskini azaltmaya yardımcı olan lifi vücuda sağlar. Ayrıca bir porsiyonu 150 kalori olan bu bar glütensizdir, bu da bu yiyeceği çölyak hastalığı veya glüten intoleransı olan kişiler için iyi bir seçenek haline getirir.
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4. ÜZÜM VE CEVİZ
Koruyucu Hekimlik ve Hijyen dergisinde 2022’de yayınlanan araştırmaya göre mor üzüm, kilo kaybıyla bağlantılı olduğu bilinen bir pigment olan antosiyanin içeriyor. Bununla birlikte Beslenme dergisinde 2017’de yayınlanan araştırmada cevizin kan basıncına ve kötü kolesterole fayda sağladığı bulundu. Bu yüzden güçlü bir lif, sağlıklı yağ, protein ve doğal şeker karışımını bir arada almak isterseniz bir fincan üzüm ve bir avuç ceviz ile kendinize atıştırmalık hazırlayabilirsiniz.
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5. YABAN MERSİNLİ YULAF
Canınız tatlı çekiyorsa daha iyi bir alternatif olarak yaban mersini ve yulafı karıştırmayı deneyebilirsiniz. Foods dergisinde 2021’de yayınlanan araştırmaya göre yulaf, lifle doludur ve enerjinizi yüksek tutmak için kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Bunların yanı sıra vücut yağınızı, vücut ağırlığınızı ve bel-kalça oranınızı azaltmaya da yardımcı olabilir.
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Beslenme ve Diyetetik Akademisi’ne göre biraz lif ve C vitamini için yulafa yaban mersini eklemek doyuruculuğu ve sağlıklı şeker alımıyla kilo vermenize yardımcı olabilir.
Kaynak: Frontiers in Nutrition, Journal of Preventive Medicine and Hygiene, Nutrients, Journal of Nutritional Science