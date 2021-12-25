Ocak ayı itibarı ile yürürlükte olacak yeni asgari ücret belirlendi. Asgari ücret yükselirken diğer birçok kalem de değişti. Asgari geçim indirimi olarak bilinen AGİ de bu değişikliklerden etkilendi. Bu doğrultuda, AGİ zammı ne kadar ve kaç para oldu konusuyla ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. Bilindiği gibi, AGİ zammı hesaplama tablosu bekar, evli ve çocuklular için değişiklik gösteriyor.

2022 AGİ ZAMMI | ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ KALKTI MI?

Yeni yıldan itibaren Asgari Geçim İndirimi ile ilgili önemli değişiklikler olacak. AGİ kalktı mı sorusuna yanıt aranırken AK Parti milletvekili İbrahim Aydemir imzasıyla TBMM’ye sunulan kanun teklifinde Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen önergeyle Gelir Vergisi Kanunu’nun asgari geçim indirimine ilişkin 32. maddesinin yürürlükten kaldırılması öngörüldü. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, 18.5 milyon işçi ve memurun merak ettiği detaylara ve "AGİ kalktı mı, AGİ zammı ne kadar oldu?" sorularına yanıt aradı: