Yeni yılın ilk asgari ücreti Şubat ayı itibarı ile verilecek. Asgari ücrette yapılan artışla beraber AGİ başta olmak üzere birçok kalemde de değişikliğe gidildi. AGİ kalktı mı sorusu, zamlı asgari ücret öncesinde en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Bilindiği gibi, AGİ ücretleri, bekar, evli ve çocuklular için değişiklik gösteriyor.

AGİ KALKTI MI, ŞUBAT AYI MAAŞINA DAHİL Mİ?

AGİ kaldırıldı mı konusuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son dakika açıklamasında bulundu. Hatırlanacağı gibi, asgari ücret üzerindeki vergi kesintisi kaldırılmıştı. İşte Bakan Bilgin'in son dakika açıklaması ve 10 soruda 2022 AGİ ücretleri ilgili detaylar...