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AGİ kalktı mı, kalkmadı mı? 2022 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) zamlı Şubat maaşına dahil mi, içinde mi olacak? Bekar, evli ve çocuklular için AGİ zammı hesaplama tablosu!

AGİ kalktı mı? 2022 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) zamlı Şubat maaşına dahil mi, içinde mi?

AGİ kalktı mı sorusu, Şubat ayı öncesinde en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Asgari ücrete yapılan zammın ardından zamlı maaşlar ilk olarak Şubat ayında verilecek. Bu noktada, AGİ kaldırıldı mı, Şubat maaşına dahil mi konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bilindiği gibi, asgari ücrette vergi kesintisi kaldırıldığı için AGİ zammı ile ilgili de bir değişiklik yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den AGİ ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. İşte, AGİ kalktı mı sorusunun yanıtı ve 10 soruda tüm detaylar

29.01.2022 - 17:04 | Güncelleme: SOSYAL GÜVENLİK

  • Yeni yılın ilk asgari ücreti Şubat ayı itibarı ile verilecek. Asgari ücrette yapılan artışla beraber AGİ başta olmak üzere birçok kalemde de değişikliğe gidildi. AGİ kalktı mı sorusu, zamlı asgari ücret öncesinde en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Bilindiği gibi, AGİ ücretleri, bekar, evli ve çocuklular için değişiklik gösteriyor.

    AGİ KALKTI MI, ŞUBAT AYI MAAŞINA DAHİL Mİ?

    AGİ kaldırıldı mı konusuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son dakika açıklamasında bulundu. Hatırlanacağı gibi, asgari ücret üzerindeki vergi kesintisi kaldırılmıştı. İşte Bakan Bilgin'in son dakika açıklaması ve 10 soruda 2022 AGİ ücretleri ilgili detaylar...

  • AGİ KALDIRILDI MI?

    Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalktı mı? Son durum ne? Bekar, evli ve çocuklu AGİ ne kadar? Merak edenler için Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç detayları yazdı. 

  • 1-Asgari geçim indirimi (AGİ) ne demektir?

    Asgari geçim indirimi, ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısmından kesilen vergilerin kısmen veya tamamen iade edilmesidir.

    2-AGİ olmasaydı 2021’de asgari ücretten ne kadar vergi kesilecekti?

    Bu soruyu, “AGİ olmasaydı, tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançlarından ne kadar vergi kesilecekti” şeklinde de sorabiliriz. AGİ olmasaydı 2021 yılındaki 3.577.50 TL’lik brüt asgari ücretten 456.13 TL gelir vergisi kesilecekti. Asgari ücretlinin eline geçen net ücret de 2825.90 TL yerine 2557.59 TL olacaktı.

     

    AGİ olmasaydı 2021'de gerçek net ücret ne olacaktı? (TL)
    Brüt asgari ücret 3577,50
    Sigorta primi işçi payı (% 14) 500,85
    İşsizlik sig. primi işçi payı (% 1) 35,78
    Gelir vergisi (% 15) 456,13
    Damga vergisi (0,759) 27,15
    Kesintiler toplamı 1019,91
    Net asgari ücret 2557.59
       
    İşveren sigorta primi 554,51
    İşveren işsizlik sig. Primi 71,55
    İşverene toplam maliyet 4203,56

  • 3-AGİ yoluyla 2021’de ne kadarlık vergi iadesi oldu?

     

    Asgari geçim indirimi yoluyla bekâr işçilere 268.31 TL, evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu işçilere 456.13 TL vergi iadesi yapıldı. Başka bir ifadeyle evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu işçilerden alınan verginin tamamı iade edilerek vergiden muaf tutuldu. Bekâr çalışanlar ise ödedikleri verginin yüzde 58’ini iade almış oldular.

  • 4-Net asgari ücretin içinde AGİ var mıydı?

    2021 yılı için 2825.90 TL olarak uygulanan net asgari ücretin içinde bekâr işçi için uygulanan AGİ de yer alıyor. AGİ hariç tutulduğunda gerçek net asgari ücret 2557.59 TL tutarındadır. Başka bir ifadeyle AGİ uygulaması olmasaydı net asgari ücret 2557.59 TL olacaktı.

     

     

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