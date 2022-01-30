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AGİ kalktı mı? Asgari Geçim İndirimi 2022 bekar, evli çocuklu ne kadar? Şubat ayı maaşına AGİ yatacak mı? İşte detaylar...

AGİ kalktı mı? Asgari Geçim İndirimi AGİ 2022 bekar, evli çocuklu ne kadar?

Asgari Geçim İndirimi 2022 AGİ kaldırıldı mı? AGİ bekar, evli ve çocuklu için ne kadar? Şubat ayının gelemsi ve maaşların Salı günü itibariyle yatırılacak olması nedeniyle milyonlarca çalışan bu soruların cevabını araştırıyor. Peki, 2022'de AGİ kalktı mı? Şubat ayı maaşlarına AGİ yansıyacak mı? İşte Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuyla iligli son dakika açıklaması ve Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın AGİ hakkında merak edilen sorulara 10 başlıkta verdiği açıklayıcı cevaplar...

30.01.2022 - 15:02 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • AGİ kalktı mı? AGİ şubat 2022 maaşlarına yansıyacak mı? Asgari Geçim İndirimi Şubat maaşlarında hesaplara yansıyacak mı? Yeni düzenleme sonrası çalışanlar meak içerisinde soruların cevabını araştırıyor. Öte yandan AGİ'yle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika açıklama geldi. İşte Bakan Bilgin'in açıklaması ve 10 soruda AGİ'yle ilgili detaylar...

  • İş kanunun 62. Maddesinin AGİ kesintisini yapılmasını mümkün görmediğini ifade eden Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Kanun ‘Bu kesintiyi yapamaz’ diyor. Siz brüt değil net maaş üzerinden alıyorsunuz. İşvereniniz yanlış yapıyor, ‘ücretler geriye gidemez’ diyor. Brüt maaş alsaydınız size o parayı vereceklerdi, şu anda yapılan işlem yanlış. Hukuka aykırı. İşverenleriniz o uygulamayı yapamaz. Sizin maaşlarınız geriye gitmez. Yanlış hesaplama yapıyorlar, kanun çok açık" açıklamasında bulundu.

  • AGİ KALKTI MI? 10 SORUDA CEVABI

    1-Asgari geçim indirimi (AGİ) ne demektir?

    Asgari geçim indirimi, ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısmından kesilen vergilerin kısmen veya tamamen iade edilmesidir.

    2-AGİ olmasaydı 2021’de asgari ücretten ne kadar vergi kesilecekti?

    Bu soruyu, “AGİ olmasaydı, tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançlarından ne kadar vergi kesilecekti” şeklinde de sorabiliriz. AGİ olmasaydı 2021 yılındaki 3.577.50 TL’lik brüt asgari ücretten 456.13 TL gelir vergisi kesilecekti. Asgari ücretlinin eline geçen net ücret de 2825.90 TL yerine 2557.59 TL olacaktı.

    AGİ olmasaydı 2021'de gerçek net ücret ne olacaktı? (TL)
    Brüt asgari ücret 3577,50
    Sigorta primi işçi payı (% 14) 500,85
    İşsizlik sig. primi işçi payı (% 1) 35,78
    Gelir vergisi (% 15) 456,13
    Damga vergisi (0,759) 27,15
    Kesintiler toplamı 1019,91
    Net asgari ücret 2557.59
       
    İşveren sigorta primi 554,51
    İşveren işsizlik sig. Primi 71,55
    İşverene toplam maliyet 4203,56

     

  • 3-AGİ yoluyla 2021’de ne kadarlık vergi iadesi oldu?

    Asgari geçim indirimi yoluyla bekâr işçilere 268.31 TL, evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu işçilere 456.13 TL vergi iadesi yapıldı. Başka bir ifadeyle evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu işçilerden alınan verginin tamamı iade edilerek vergiden muaf tutuldu. Bekâr çalışanlar ise ödedikleri verginin yüzde 58’ini iade almış oldular.

    4-Net asgari ücretin içinde AGİ var mıydı?

    2021 yılı için 2825.90 TL olarak uygulanan net asgari ücretin içinde bekâr işçi için uygulanan AGİ de yer alıyor. AGİ hariç tutulduğunda gerçek net asgari ücret 2557.59 TL tutarındadır. Başka bir ifadeyle AGİ uygulaması olmasaydı net asgari ücret 2557.59 TL olacaktı.

     

  • 5-AGİ, asgari ücretin üzerinde gelir ile çalışanlar için de kalktı mı?

    Evet. Asgari ücretin üzerinde gelir alanlar için de artık AGİ uygulanmayacak.

    Asgari ücrette ve asgari ücrete kadar olan kazançlarda ne değişti? Eski Asgari Ücret Yeni Asgari Ücret
    Brüt asgari ücret 3577,50 5004,00
    Sigorta primi (% 14) 500,85 700,56
    İşsizlik sig. Primi (% 1) 35,78 50,04
    Prim toplamı 536,63 750,60
    Gelir vergisi (AGİ sonrası ödenen) 187,82 0,00
    Asgari geçim indirimi 268,31 0,00
    Damga vergisi (0,759) 27,15 0,00
    Net Asgari ücret 2825,90 4253,40
         
    İşveren sigorta primi 554,51 775,62
    İşveren işsizlik sig. Primi 71,55 100,08
    İşverene toplam maliyet 4203,56 5879,70

    6-Bekâr çalışanlar ile evli çalışanlar arasında ücret vergisinde bir fark olacak mı?

    Eski sistemde, evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançlarından kesilen verginin tamamı iade edildiği için pozitif ayrımcılık uygulanıyordu. Yeni sistemde tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakıldığı için eşi çalışmayan ve üç çocuklu işçi ve memurlara uygulanan pozitif ayrımcılık sona erdi.

    6.1 - Çocuklu çalışanlar için hiçbir avantaj olmayacak mı?

    Herkes için vergi kaldırıldığından, çocuklu çalışanlara vergi iadesi yoluyla bir avantaj sağlama imkânı ortadan kalktı. Eşi çalışmayan ve çocuklu çalışanlara pozitif ayrımcılık sağlanabilmesi için hazineden “aile yardımı” ve “çocuk yardımı” şeklinde doğrudan ödeme yapılabilir. Ancak, şu anda böyle bir çalışma bulunmuyor.

    7- AGİ kalkınca çalışanların eline geçen net ücret azalacak mı?

    Hayır. Vergi alınmaya devam edildiği halde AGİ kalksaydı, o zaman çalışanların eline geçen net ücret azalacaktı.

    Eski sistem aynen devam etseydi 2022'de asgari ücretlinin eline geçen net ücret ne olacaktı? (Bekâr işçi) TL
    Brüt asgari ücret 5004
    Sigorta primi işçi payı (% 14) 701
    İşsizlik sig. Primi işçi payı (% 1) 50
    Gelir vergisi 263
    Asgari geçim indirimi 375
    Damga vergisi (0,759) 38
    Kesintiler toplamı 1051
    Net asgari ücret 3953
    İşçinin kaybı 301
    İşveren sigorta primi 776
    İşveren işsizlik sig. Primi 100
    İşverene toplam maliyet 5880

    8- AGİ uygulamasına son verilirken gelir vergisi istisnası getirilmesi çalışanların ücretlerinde artış sağlayacak mı?

    Sistem aynı kalsaydı 2022 yılı asgari ücretinden 638 TL gelir vergisi, 38 TL damga vergisi olmak üzere 676 TL kesilecekti. AGİ yoluyla bekâr işçiye 375 TL, eşi çalışmayan 3 çocuklu işçiye 638 TL iade edilecekti. Asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kaldırıldığı için devlet her çalışan için aylık 676 TL’lik vergiden vazgeçmiş oldu. Böylece çalışanlar gelecek yıl aylık bazda 38 TL ile 301 TL arasında değişen avantaj elde edecekler. Devlet 2021 yılı asgari ücretinde ise sadece üç çocuklu çalışanlar için 456 liralık vergiden vazgeçti. Bekâr asgari ücretlide vazgeçilen vergi tutarı ise 268 TL'de kaldı.

    AGİ devam etseydi 2022'de ne kadar olacaktı? 2021 2022
    Bekar 268,31 375,30
    Evli, eşi çalışmayan 321,98 450,36
    Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 362,22 506,66
    Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 402,47 562,95
    Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 456,13 638,01
    Evli, eşi çalışan 268,31 375,30
    Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 308,56 431,60
    Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 348,81 487,89
    Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 402,47 562,95
    Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 429,30 600,48
    Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 456,13 638,01

     

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