5-AGİ, asgari ücretin üzerinde gelir ile çalışanlar için de kalktı mı?

Evet. Asgari ücretin üzerinde gelir alanlar için de artık AGİ uygulanmayacak.

Asgari ücrette ve asgari ücrete kadar olan kazançlarda ne değişti? Eski Asgari Ücret Yeni Asgari Ücret Brüt asgari ücret 3577,50 5004,00 Sigorta primi (% 14) 500,85 700,56 İşsizlik sig. Primi (% 1) 35,78 50,04 Prim toplamı 536,63 750,60 Gelir vergisi (AGİ sonrası ödenen) 187,82 0,00 Asgari geçim indirimi 268,31 0,00 Damga vergisi (0,759) 27,15 0,00 Net Asgari ücret 2825,90 4253,40 İşveren sigorta primi 554,51 775,62 İşveren işsizlik sig. Primi 71,55 100,08 İşverene toplam maliyet 4203,56 5879,70

6-Bekâr çalışanlar ile evli çalışanlar arasında ücret vergisinde bir fark olacak mı?

Eski sistemde, evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançlarından kesilen verginin tamamı iade edildiği için pozitif ayrımcılık uygulanıyordu. Yeni sistemde tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakıldığı için eşi çalışmayan ve üç çocuklu işçi ve memurlara uygulanan pozitif ayrımcılık sona erdi.

6.1 - Çocuklu çalışanlar için hiçbir avantaj olmayacak mı?

Herkes için vergi kaldırıldığından, çocuklu çalışanlara vergi iadesi yoluyla bir avantaj sağlama imkânı ortadan kalktı. Eşi çalışmayan ve çocuklu çalışanlara pozitif ayrımcılık sağlanabilmesi için hazineden “aile yardımı” ve “çocuk yardımı” şeklinde doğrudan ödeme yapılabilir. Ancak, şu anda böyle bir çalışma bulunmuyor.

7- AGİ kalkınca çalışanların eline geçen net ücret azalacak mı?

Hayır. Vergi alınmaya devam edildiği halde AGİ kalksaydı, o zaman çalışanların eline geçen net ücret azalacaktı.

Eski sistem aynen devam etseydi 2022'de asgari ücretlinin eline geçen net ücret ne olacaktı? (Bekâr işçi) TL Brüt asgari ücret 5004 Sigorta primi işçi payı (% 14) 701 İşsizlik sig. Primi işçi payı (% 1) 50 Gelir vergisi 263 Asgari geçim indirimi 375 Damga vergisi (0,759) 38 Kesintiler toplamı 1051 Net asgari ücret 3953 İşçinin kaybı 301 İşveren sigorta primi 776 İşveren işsizlik sig. Primi 100 İşverene toplam maliyet 5880

8- AGİ uygulamasına son verilirken gelir vergisi istisnası getirilmesi çalışanların ücretlerinde artış sağlayacak mı?

Sistem aynı kalsaydı 2022 yılı asgari ücretinden 638 TL gelir vergisi, 38 TL damga vergisi olmak üzere 676 TL kesilecekti. AGİ yoluyla bekâr işçiye 375 TL, eşi çalışmayan 3 çocuklu işçiye 638 TL iade edilecekti. Asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kaldırıldığı için devlet her çalışan için aylık 676 TL’lik vergiden vazgeçmiş oldu. Böylece çalışanlar gelecek yıl aylık bazda 38 TL ile 301 TL arasında değişen avantaj elde edecekler. Devlet 2021 yılı asgari ücretinde ise sadece üç çocuklu çalışanlar için 456 liralık vergiden vazgeçti. Bekâr asgari ücretlide vazgeçilen vergi tutarı ise 268 TL'de kaldı.