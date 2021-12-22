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AGİ hesaplama nasıl yapılır? 2022 AGİ ne kadar?

AGİ hesaplama nasıl yapılır? 2022 AGİ ne kadar? Agi asgari ücretin içinde mi?

2022 Asgari ücret zammı ve asgari ücret vergi muafiyeti bir haftadır ekonomi piyasalarının en çok merak ettiği konuların içinde yer alıyor. Asgari ücretli çalışandan alınan verginin bir kısmının iadesi olarak işçiye ödenen AGİ'ye gelen zam da merak edilmişti. 2022 AGİ uygulaması ile ilgili AGİ kalktı mı sorusunun cevabı ve 2022 AGİ hesaplama tablosu belli oldu. AGİ 2022 ne kadar? AGİ hesaplama nasıl yapılır? AGİ hesaplama tablosu 2022

22.12.2021 - 14:29 | Güncelleme: SOSYAL GÜVENLİK

  • Asgari ücretliden kesilen vergilerin bir kısmının işçiye iadesini sağlamak adına 2008 yılından beri ödenen AGİ'de bu yıl bazı değişiklikler yapılacak. Milyonlarca işçiyi ve işvereni yakından ilgilendiren 2022 Asgari ücret zammı ve asgari ücretliden gelir vergisi ile damga vergi,sinin alınmayacağı haberi 16 Aralık 2021 tarihinde açıklamıştı. Yeni seneye sayılı günler kala işçilerin ve işverenlerin en çok merak ettiği şeylerden biri de 2022 yılında işçilere AGİ ödenip ödenmeyeceği olmuştu. Asgari ücret zammına göre hesaplanan 2022 AGİ tutarı ve AGİ uygulamasıyla ilgili son dakika gelişmeleri belli oldu. 

  • ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLDU?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 için uygulanacak asgari ücretin net yüzde 50 artışla 4 bin 250 TL olacağını belirtti. Bunun yanında Cumhurbaşkanı, yılbaşı itibariyle asgari ücrette gelir ve damga vergisinin kaldırılacağını söyledi. Erdoğan, "Böylelikle işvereni 450 TL'lik bir maliyetten kurtarıyoruz" dedi.

    2022 yılı için brüt asgari ücret 5 bin 4 TL olacak. Nette bu rakam 4 bin 253 lira 40 kuruşa karşılık geliyor.

  • AGİ NASIL HESAPLANIR?

    AGİ mevcut yılın asgari ücret ödemelerine göre belirlenir. Yılın ilk 6 ayı için asgari ücretin ne kadar olacağı belli olduktan sonra yıllık toplam da hesaplanır ve bu tutar AGİ indirim oranı ile çarpılır. Elde edilen tutar en düşük gelir vergisi oranı (%15) ile çarpılarak bulunan değer 12’ye bölünür ve böylece aylık AGİ miktarı hesaplanmış olur.

  • AGİ 2022 NE KADAR?

    AGİ 2022 yılında bekar biri için 402 TL oldu. Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz biri için AGİ 481,5 TL, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu biri için AGİ 543 TL oldu. Tablo içerisinden tüm AGİ tutarlarını görüntüleyebilirsiniz.

  • 2022 AGİ TABLOSU

    Bekar : 2021 YILI 268,31 TL, 2022 YILI 402 TL
    Evli eşi çalışmayan: 2021 YILI 321,97 TL, 2022 YILI 481,5 TL
    Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu: 2021 YILI 362,22 TL, 2022 YILI 543 TL
    Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu: 2021 YILI 402,47 TL, 2022 YILI 603 TL
    Evli eşi çalışmayan 3 ve üzeri çocuklu: 2021 YILI 456,12 TL, 2022 YILI 684 TL
    Evli eşi çalışan: 2021 YILI 268,31 TL, 2022 YILI 402 TL
    Evli eşi çalışan 1 çocuklu: 2021 YILI 308,55 TL, 2022 YILI 462 TL
    Evli eşi çalışan 2 çocuklu: 2021 YILI 348,80 TL, 2022 YILI 522 TL
    Evli eşi çalışan 3 çocuklu: 2021 YILI 402,47 TL, 2022 YILI 603 TL
    Evli eşi çalışan 4 çocuklu: 2021 YILI 429,30 TL, 2022 YILI 643,5 TL
    Evli eşi çalışan 5 çocuklu: 2021 YILI 456,12 TL, 2022 YILI 684 TL

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