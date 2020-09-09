"Ancak ağaçlara tırmanmak sadece saldırgan bir hareket değildir; aynı zamanda bir savunma taktiği de olabilir. Kediler besin zincirinin en üstünde değildir. Bu nedenle diğer vahşi hayvanların veya mahalledeki köpeklerin kurbanı olabilirler. Yüksekte olmak kedileri daha güvende hissettirir."