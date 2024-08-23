'Ağaç tünel yol' hayran bırakıyor

"BU YOLA BAYILDIK"

Tokat'tan Bartın'ın Amasra ilçesine tatile gittiklerini söyleyen Rıfat Hanedar, "Buraların çok güzel bir coğrafyası var. Mükemmel bir ormanı ve yeşilliği var. Özellikle bu Amasra yolundaki ağaç tünel. Bu yola bayıldık. O yüzden yol kenarında durduk ve fotoğraf çekildik. Burası çok güzel, hem kamp yapmaya hem gezmeye, görmeye harika bir yer. Tabii Türkiye'nin her yeri ayrı ayrı güzel ama buraya gelince insanın geriye gidesi gelmiyor" dedi.