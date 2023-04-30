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Ağabeyin kullandığı araç takla attı, kız kardeşi can verdi

Gaziantep'te takla atarak ters dönen otomobilde bulunan 15 yaşındaki Tuana hayatını kaybetti, direksiyondaki ağabeyi Mehmet Anıl Patpat yaralandı

Giriş: 30.04.2023 - 14:35 | Güncelleme: ABONE OL
Ağabey kaza yaptı, kız kardeşi can verdi
DHA

Gaziantep'teki feci kazada, Tuana Patpat (15) hayatını kaybetti, ağabeyi Mehmet Anıl Patpat (21) yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep çevreyolunda meydana geldi. Mehmet Anıl Patpat'ın kullandığı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada ters dönerek duran otomobilin sürücüsü Mehmet Anıl Patpat hafif yaralanırken, yanında bulunan kardeşi Tuana Patpat yaşamını yitirdi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırırken, Tuana'nın cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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