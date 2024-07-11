AFYONKARAHİSAR'DA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

AFAD, Afyonkarahisar'da saat 06.24'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumların saha taramaları ile birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibarıyla olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, "Afyonkarahisar’da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibari ile olumsuz bir durum yoktur." ifadelerini kullandı.

#DEPREM

Büyüklük:4.4 (Mw)

Yer:Merkez (Afyonkarahisar)

Tarih:2024-07-11

Saat:06:24:42 TSİ

Enlem:38.70278 N

Boylam:30.55806 E

Derinlik:6.99 km