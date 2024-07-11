Son depremler! Afyonkarahisar'da deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Son dakika Afyonkarahisar deprem haberi... Afyonkarahisar Merkez'de meydana gelen deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine eklendi. Detaylı bilgi almak isteyen bölge halkı ''Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Afyonkarahisar deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler şehrin sakinleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte, AFAD ve Kandilli son depremler listesi 11 Temmuz 2024
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Afyonkarahisar depremi son dakika haberi olarak ajanslardan geldi. AFAD ve Kandilli son depremler listesinde Afyon depreminin merkez üssü ve saati gibi bilgiler yer aldı. Yaşanan depremi hissedenler az önce deprem mi oldu sorusuna yanıt arıyor. Bu noktada AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi mercek altına alındı. İşte, 11 Temmuz 2024 Afyon deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü ve derinliği ve son depremler listesi
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AFYONKARAHİSAR'DA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!
AFAD, Afyonkarahisar'da saat 06.24'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.
"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumların saha taramaları ile birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibarıyla olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, "Afyonkarahisar’da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibari ile olumsuz bir durum yoktur." ifadelerini kullandı.
#DEPREM
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Merkez (Afyonkarahisar)
Tarih:2024-07-11
Saat:06:24:42 TSİ
Enlem:38.70278 N
Boylam:30.55806 E
Derinlik:6.99 km
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.
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