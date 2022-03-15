Afyonkarahisar'daki kan donduran cinayette yeni gelişme!

Afyonkarahisar'da toprağa gömülü ceset parçaları bulunmasıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar merkeze bağlı Fethibey beldesinde 9 Temmuz 2021'de evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Osman Gönk'ün yakınları kendi imkanlarıyla yaptıkları arama çalışmalarından sonuç alamayınca 12 Temmuz'da jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.
JANDARMA CESET PARÇALARI BULDU
Burhaniye köyünde çobanlık yapan Afganistan uyruklu M.F. (24), 18 Ekim 2021'de mera arazisinde hayvan otlatırken temmuzdan beri kayıp olarak aranan Osman Gönk'e ait nüfus cüzdanı buldu. Bunun üzerine jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı incelemede, yaklaşık 50 santimetre kazılı çukur ve etrafında gömülü, insana ait kafatası ve kemik parçalarına ulaşıldı.
DNA TESTİNDEN KAYIP KİŞİ İLE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Soruşturma kapsamında, daha önce kayıp olduğu bildirilen Osman Gönk'ün oğlu ile gömülü bulunan kafatası ve kemik parçalarından alınan örnekler, DNA eşleştirmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. DNA eşleştirmesinde, kemiklerin, kayıp başvurusunda bulunulan Osman Gönk'e ait olduğu tespit edildi.
Bunun üzerinde harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli Hilmi Ç.'nin (28) Fethibey beldesindeki adresinde arama yaptı. Aramada bulunan tabanca, 9 mermi ile 3 cep telefonuna el konuldu. Ekipler, zanlı Hilmi Ç., dayıları İbrahim C. (61) ve Mustafa C. (48) ile Ramazan K. (30), Hanife İ. (39) ve eşi Doğan İ'yi (47) gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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