Afyonkarahisar'da ruhsat tartışması: Valilik Burcu Köksal'ın ifadesini istedi

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Afyonkarahisar Valiliği, Irak uyruklu bir kişinin evrakları tamam olmasına rağmen ruhsat vermediği gerekçesi ile CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın ifadesini istedi.

Afyonkarahisar Valiliği, Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın ifadesini istedi.

Afyonkarahisar'da Irak uyruklu bir kişinin spor salonu açma talebi ile ilgili belediyenin istediği evrakları tamamlamasına rağmen, "İstersen ağzınla kuş tut yine de bu dükkan açılmayacak, Burcu Hanım söz verdi, sözünü tutacak" denilerek ruhsat verilmediği iddia edildi.

Valilik ise iddialar üzerine Burcu Köksal'dan ifade istedi.