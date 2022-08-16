Afyonkarahisar'da lavanta turizmi hareketliliği

Geçen yıl da 822 kilogram lavanta yağı, çıkardık. Bu yıl 1,5 ton yağ çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yağları da kozmetik sanayisine satıyoruz. Yağın litresini de 450 liradan satıyoruz. Bunun dışında çiçekçilere verdiğimiz lavantalar da var. Hatta, lavanta buketlerimiz ABD, Almanya, İsviçre ve Bulgaristan'a gidiyor" diye konuştu.