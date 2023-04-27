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Afyonkarahisar'da trafik kazası: 5 yaralı

Afyonkarahisar'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, aynı yönde ilerleyen otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Giriş: 27.04.2023 - 01:10 | Güncelleme: ABONE OL
Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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AA

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

H.E idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar'dan Ankara istikametine seyir halindeyken Bayat ilçesi Tavşantepe mevkisinde, önünde seyir halinde olan C.G. yönetimindeki otomobile çarptı.

AA'nın haberine göre, kazada yaralanan sürücü H.E ve aynı araçta bulunan H.K ve T.B. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne, diğer sürücü C.G ve aynı araçtaki M.A. da İscehisar Karamehmet Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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