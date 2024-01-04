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        Haberler Gündem Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 17:53 Güncelleme: 04.01.2024 - 17:53
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        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
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        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar - İzmir kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Kontrolde, araçtaki 5 kişiden 4'ünün düzensiz göçmen olduğu anlaşıldı.

        Gözaltına alınan araç sürücüsü A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Yabancı uyruklu 4 kişi, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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