Yurt genelinde kar yağışı etkili olurken Afyon ve Denizli'de yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Öğrenciler ve velileri, 19 Ocak yarın Afyon ve Denizli'de kar tatili var mı konusuyla ilgili Valiliklerin açıklamasını merak ediyor. Peki, yarın Afyon ve Denizli'de okullar tatil mi, kar tatili açıklaması geldi mi? İşte, son gelişmeler…