Afrika Kupası'ndan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye iyi haber!

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Afrika Kupası B Grubu'nda Mozambik ile 2-2 berabere kalan Gana, turnuvaya veda etti. Böylece Gana forması giyen Fenerbahçeli Alexander Djiku ve Beşiktaşlı Daniel Amartey, kulüplerine geri dönecekler.

4 FUTBOLCU GERİ DÖNÜYOR

Gana'nın gollerini 15 ve 70. dakikalarda penaltıdan Jordan Ayew atarken, Mozambik'in gollerini 90+1'de penaltıdan Geny Catamo ve 90+4'te Reinildo Mandava kaydetti. Bu sonuçla birlikte grubu 2'şer puanla tamamlayan iki takım da turnuvaya veda etti.

Bu sonuçla birlikte Gana turnuvaya etti. Gana Milli Takımı'nda forma giyen Fenerbahçeli Djiku ile Beşiktaşlı Daniel Amartey kulüplerine geri dönecek. Gambiya'nın da turnuvaya veda etmesiyle beraber Omar Colley ve Ali Sowe'da Türkiye'nin yolunu tutacak.