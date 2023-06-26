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Afra Saraçoğlu suç duyurusunda bulundu. Mert Ramazan Demir ile öpüşürken görüntülenmişti - Magazin haberleri

Afra Saraçoğlu suç duyurusunda bulundu

Bir süredir aşk yaşadıklarına dair iddialarla gündemde olan Afra Saraçoglu ile Mert Ramazan Demir'in birlikteliği, geçtiğimiz hafta Göcek tatili sırasında belgelenmişti. Menajerlik şirketi, sosyal medyada Saraçoğlu'nun kişilik haklarına saldırıda bulunacak nitelikte yorum yapanlar için suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı

Giriş: 26.06.2023 - 10:09 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 2018'de aşk yaşamaya başlayan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, 2022'de ilişkilerini sonlandırmıştı. Yazıcıoğlu ile 5 yıl önce rol aldığı bir filmin setinde tanışan Saraçoğlu'nun birlikteliğinin 'ihanet' nedeniyle bittiği ileri sürülmüştü.

  • Afra Saraçoğlu’nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile samimi görüntüler vermesinin çiftin ayrılmasına neden olduğu konuşuluyordu.

  • "ARKADAŞIMIZ" DEDİ, SONRA SİLDİ

    Mert Yazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında "Normal bir ilişkiydi yaşandı ve bitti. Mert Ramazan, bizim arkadaşımız. Hiç insanların düşündüğü gibi bir şey yok. Afra ile yapamadık, beraber son verdik" açıklamasında bulunmuştu. Ancak Yazıcıoğlu, mart ayında da sosyal medya hesabından Mert Ramazan Demir'i silmişti. Bu hamle Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'ın birlikte olduğu yönündeki söylentileri daha da alevlendirmişti.

  • Bu açıklamalarının ardından aşk dedikoduları sonunda geçtiğimiz hafta belgelendi. Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu tatilde görüntülendi.

  • Tekne turunda görüntülenen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, Göcek'e demir attı.

  • Denizin ve güneşin tadını çıkaran Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, denizde romantik anlar yaşadı. Fotoğraflarla belgelenen aşk sosyal medyada da gündem olurken birçok yorum yapıldı. 


  • Afra Saraçoğlu, kendisi hakkında yapılan hakaret içerikli yorumlarla ilgili harekete geçti.

    Afra Saraçoğlu'nun menajerlik şirketi tarafından yapılan açıklamada, "Afra Saraçoğlu hakkında internet ve sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşım yapan, kişilik haklarına saldırıda bulunan kişilerle alakalı olarak savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş olup, haklarında yasal işlem başlatılacaktır. Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Konunun takipçisi olduğumuzu tüm kamuoyuna saygıyla sunarız" ifadeleri kullandı.

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