"GÜVEN YOKSA ASLA!"

ReTouch degisine konuşan 22 yaşıdaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Benim için güven yoksa bir ilişki yaşamak mümkün değil. Bu arkadaşlarım için de geçerli. O yüzden bir şeyler paylaşabileceğim insanlarla aramda önce güven duygusu oluşması gerekiyor.