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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Afife' İngilizce altyazılı sahnelenecek

        'Afife' İngilizce altyazılı sahnelenecek

        Afife Jale'nin hayatı kurmaca bir hikayeyle, etkileyici bir prodüksiyon ve güçlü oyuncu kadrosuyla sahneye taşıyan 'Afife' oyununun artık her ay 2 temsili İngilizce altyazılı olarak izlenebilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 16:36 Güncelleme: 02.12.2024 - 16:36
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        'Afife' İngilizce altyazılı sahnelenecek
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        Demet Evgar’ın Afife Jale’yi canlandırdığı, Serdar Biliş’in yönetmenliğini üstlendiği Türk tiyatrosunun öncü isimlerinden Afife Jale’nin unutulmaz yaşam hikayesi kapalı gişe sahnelenmeye devam ediyor. Proje tasarımını Serdar Biliş ve Demet Evgar’ın beraber yaptığı ‘Afife’ Türkiye’de yaşayan yabancı sanatseverlerin isteğiyle her ay 2 oyun İngilizce altyazılı olarak sahnelenmeye başlanacak. 2-3 Aralık’ta ilk kez İngilizce altyazılı olarak Zorlu PSM’de sahnelenecek oyun, sonraki aylarda da önden duyurulacak tarihlerde altyazı sistemiyle izlenebilecek.

        Selin Cankı Ceylan’ın kaleme aldığı ve Demet Evgar’ın Afife’ye hayat verdiği oyunun kadrosunda Tilbe Saran, Necip Memili, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bedir Bedir, Orkuncan İzan, Bilge Çınar, Öyküsu Okur, Basma Seiba, Ekremcan Arslandağ ve Atılgan Gümüş gibi usta ve genç isimler birlikte yer alıyor. Kadının sahneye çıkmasına, göz önünde olmasına yasak koyan düzene başkaldırının çağdaş bir yorumu olan ‘Afife’ dev bir prodüksiyon ve etkileyici oyuncu performanslarıyla ilk oyundan itibaren büyük beğeni topluyor.

        Afife Tiyatro ve Zorlu PSM’nin yapımını üstlendiği, Tuluğ Tırpan’ın müziklerini bestelediği oyunun sahne ve kostüm tasarımını Gamze Kuş yaparken, ışık tasarımında da Cem Yılmazer’in imzası bulunuyor. ‘Afife’, 2-3-16-29 Aralık ve 2-3-19-20 Ocak tarihlerinde Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde yeniden tiyatroseverlerle buluşacak.

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        #Zorlu PSM
        #Afife
        #demet evgar
        #tiyatro
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