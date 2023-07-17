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Çok sayıda etnik unsurun bir arada yaşamakta olduğu Afganistan’da bu çeşitliliğe bağlı olarak birçok farklı dil de konuşulmaktadır. Dünyanın en düşük okuryazarlık oranına sahip ülkeleri arasında da yer alan Afganistan nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Afganistan bayrağının anlamı nedir? İşte, tüm detaylar...

Afganistan Nerede?

Afganistan hangi kıtada yer almaktadır diye bir soru sorulduğunda, verilecek cevap Asya kıtası olacaktır. Orta Asya’nın güneyine yer alan ve denizlerle herhangi bir bağlantısı olmaya Afganistan; kuzeyde Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan, doğu ve güneyde Pakistan, kuzeydoğuda ise Çin ile çevrelenmiş bir ülkedir.

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Günümüzden yaklaşık 50 bin sene önce insan yaşamının başladığı düşünülen Afganistan’a, tarih boyunca birçok medeniyet ve devlet hâkim olmak istemiştir. Tarih boyunca Persler, Büyük İskender ve Moğollar gibi birçok medeniyet tarafından istila edilmiş olan Afganistan’ın İslamiyet ile tanışması ise 7. yüzyılda gerçekleşmiştir. 18. Yüzyıldan itibaren ise Rus-İngiliz mücadelesine sahne olan Afganistan’ın bağımsızlığını kazandığı tarih ise 1919’dur. Bu tarihte İngiltere işe imzalanan Ravalpindi Antlaşması ile Afganistan bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesindeki yerini almıştır.

Afganistan Başkenti

Resmi adıyla Afganistan İslam Emirliği’nin başkenti Kabil’dir. Ülkenin başkenti olmasının yanında en büyük şehri de olan Kabil, ülkenin doğu kısmında yer almaktadır. Yaklaşık 3500 yıllık tarihi boyunca, bulunduğu konum sebebiyle birçok devletin ele geçirmek istediği bir bölge olan Kabil; ülkenin en önemli ekonomi ve kültür merkezi olarak da dikkat çekmektedir. Genel olarak karasal iklimin hâkim olduğu bu başkentte, yazlar aşırı sıcak; kışlar ise oldukça soğuk geçmektedir.

Afganistan Nüfusu

2023 verilerine göre Afganistan’ın nüfusu 42 milyon 262 bin kişiden meydana gelmektedir. Birden fazla etnik unsurun yaşadığı ve birden fazla dilin konuşulduğu Afganistan’dan nüfusun büyük bir çoğunluğunu Peştunlar oluşturmaktadır. Nüfus içinde yaklaşık %42’lik bir oranla yer alan Peştunları %27 ile Tacikler, %9 ile Özbekler ve %3 ile de Türkmenler takip etmektedir. Bu dört etnik unsurun dışında Beluçlar, Aymaklar ve Hazaralar gibi farklı gruplarda Afganistan içinde yaşamlarını sürdürmektedir. Dini inanç konusunda ise ülke nüfusunun neredeyse tamamına yakın İslamiyet inancına mensuptur.

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Afganistan Para Birimi

Afganistan’da kullanılan resmi para biriminin adı Afgan afganisidir. 9 çeşit banknot ve 3 çeşit madeni paradan meydana getirilen bu para biriminin kullanılmaya başlandığı tarih ise 2002’dir.

Afganistan Bayrağının Anlamı

Günümüzde kullanılan şekliyle 2004 yılında kabul edilen Afganistan bayrağı; siyah, kırmızı ve siyah renkten oluşturulmuş üç dikey şerit ile bu şeritlerin tam ortasında yer alan bir armadan meydana gelmektedir. Bayrakta yer alan siyah renk geçmişte yaşanan zor zamanları, kırmızı renk ülke için dökülen kanı, yeşil renk ise bolluk, bereket ve İslamiyet’i sembolize etmektedir. Bayrağın ortasında yer alan sembol ise Afganistan’ın resmi devlet armasıdır.

Afganistan Şehirleri

Afganistan’da toplam 34 şehir bulunmaktadır ve bu şehirler arasında öne çıkanlar şu şekildedir:

Kabil

Kandahar

Belh

Pençşir

Tahar

Afganistan Türkiye Saat Farkı

Afganistan ile Türkiye arasında 1 saat 30 dakikalık bir zaman farkı bulunmaktadır ve Afganistan’da kullanılan yerel saat Türkiye’den 1 saat 30 dakika daha ileridedir.

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