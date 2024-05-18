Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Afganistan'da sel felaketi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 400'e yaklaştı

        Afganistan'da sel felaketi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 400'e yaklaştı

        Afganistan'ın kuzeyindeki vilayetlerde geçen hafta meydana gelen seller ağır kayıplara yol açtı. Sel, Türkmenistan sınırındaki Faryab'da da görüldü. Seller sebebiyle yaklaşık 400 kişinin öldüğü açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 21:37 Güncelleme: 18.05.2024 - 21:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afganistan'da sel felaketi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afganistan'ın Türkmenistan sınırındaki Faryab vilayetinde meydana gelen seller nedeniyle en az 18 kişi yaşamını yitirirken, ülkenin kuzey vilayetlerinde son haftalarda etkili olan aşırı yağışların neden olduğu seller nedeniyle ölenlerin sayısı 400'e yaklaştı.

        TOLO News'a konuşan Faryab Valiliği Sözcüsü İsmetullah Muradi, vilayetteki seller nedeniyle en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

        Muradi, ayrıca iki bin dönümden fazla tarım arazisinin kullanılamaz olduğunu, 1000'den fazla evin hasar aldığını ve 300'den fazla hayvanın telef olduğunu belirtti.

        Öte yandan, gün içerisinde Gor vilayetinde de aşırı yağışların neden olduğu seller nedeniyle en az 50 kişinin yaşamını yitirdiği ve onlarca insanın kayıp olduğu açıklanmıştı.

        REKLAM

        SEL AĞIR KAYIPLARA YOL AÇMIŞTI

        Afganistan'ın kuzeyinde ağırlıklı Bağlan, Badahşan ve Tahar vilayetlerinde geçen hafta meydana gelen seller ağır kayıplara yol açmıştı.

        Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), söz konusu sellerde 300'den fazla insanın yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

        Afganistan'da kış aylarında yağan karın havaların ısınmasıyla erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersiz olması sonucu meydana gelen seller, can ve mal kayıplarına neden oluyor. Ülkede her yıl yüzlerce kişi bu nedenle hayatını kaybediyor.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Afganistan
        #Sel
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatih Karagümrük küme düştü!
        Fatih Karagümrük küme düştü!
        Adana'da zabıtaya bıçakla saldırı
        Adana'da zabıtaya bıçakla saldırı
        GBT kontrolünde çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
        GBT kontrolünde çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
        Dirift yapan sürücüye rekor ceza
        Dirift yapan sürücüye rekor ceza
        "Netanyahu askerlerinin öldürülmesini tercih ediyor"
        "Netanyahu askerlerinin öldürülmesini tercih ediyor"
        Bahçeli'den dikkat çeken mesajlar
        Bahçeli'den dikkat çeken mesajlar
        Kayseri Başkanı sahaya girmeye çalıştı!
        Kayseri Başkanı sahaya girmeye çalıştı!
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Resmen Süper Lig'de
        Resmen Süper Lig'de
        Beşiktaş 90+7'de puanı kaptı!
        Beşiktaş 90+7'de puanı kaptı!
        Trabzonspor üçüncülüğü garantiledi!
        Trabzonspor üçüncülüğü garantiledi!
        Londra'da Nekbe yürüyüşü
        Londra'da Nekbe yürüyüşü
        Bir çocuk annesi Nihal’i kim öldürdü?
        Bir çocuk annesi Nihal’i kim öldürdü?
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Bacaklarını kaybeden çocuğun iyileşme hikayesi!
        Bacaklarını kaybeden çocuğun iyileşme hikayesi!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Habertürk Anasayfa