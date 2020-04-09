Afganistan'da 100 Taliban mahkumu serbest bırakıldı

09 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Afganistan Ulusal Güvenlik Şurası Sözcüsü Cavid Faisal, basına yaptığı açıklamada, ABD ile Taliban arasında varılan anlaşma sonucu 100 Taliban mahkumunun serbest bırakıldığını söyledi.
Söz konusu militanların, Taliban tarafından kendilerine sunulan esir takası listesinde adlarının bulunduğunu ifade eden Faisal, serbest bırakılanların, kimlik tarama sisteminden geçirilerek tekrar savaşmayacakları konusunda taahhütlerinin alındığını belirtti.
Faisal, Afganistan hükümetinin barış sürecinin ilerlemesi için Taliban'la müzakere yolunu açık tuttuğunu kaydetti.
Serbest bırakılanlar arasında, Taliban tarafından istenen 15 kişilik üst düzey yöneticilerin bulunup bulunmadığı ise henüz bilinmiyor.
TALİBAN'DAN AÇIKLAMA
Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise serbest bırakılan militanların esir takasının bir parçası olmadığını öne sürdü.
Mücahit, söz konusu militanların Afganistan hükümetine kendileri tarafından sunulan 5 bin kişilik listede adlarının bulunmadığının altını çizdi.
Mücahit, ABD ile varılan anlaşma kapsamında esir takasının gerçekleşmesini beklediklerini, bu nedenle de Kabil'de bulunan Taliban heyetinin geri çekildiğini vurguladı.
Öte yandan, Taliban'ın Katar Ofisi Sözcüsü Süheyl Şahin, 7 Nisan'da yaptığı açıklamada, esir takası için Kabil'de bulunan Taliban heyetinin, Afgan makamlarıyla görüşmesine ara verdiğini duyurmuştu.
Esir takasını gerçekleştirmek için 3 kişilik Taliban heyeti 1 Nisan'da başkent Kabil'e gelmişti.
AFGANİSTAN'DA BARIŞ SÜRECİNİ BAŞLATAN ANLAŞMA
"Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması" 29 Şubat'ta, yaklaşık iki yıl ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen törenle imzalanmıştı.
Anlaşmaya, ABD adına ülkenin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban adına Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader imza atmıştı.
Afganistan'daki ABD müttefikleri ve koalisyon güçlerinin ülkede konuşlu askerlerinin sayısını 135 günde 8 bin 600'e düşürmesi öngörülen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından tanınmayan Afganistan İslam Emirliği'nin belirtilen taahhütlere uyması halinde ABD müttefikleri ve koalisyon güçleri askerlerinin tamamını 14 ayda ülkeden çekecek." ifadesine yer verilmişti.
ABD ve Taliban arasında mahkum takası yapılacağı belirtilen anlaşmada, Taliban'ın serbest bırakılan üyelerinin ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmamasını sağlayacağı kaydedilmişti.
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