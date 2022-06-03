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Afara 8. bölüm konukları açıklandı! 3 Haziran Cuma Afara bu haftanın konukları kimler?

Afara 8. bölüm konukları belli oldu! 3 Haziran Cuma Afara bu haftanın konukları kimler?

Afara 8. bölüm konukları açıklandı. Afara programı her Cuma gecesi saat 00:15'te izleyiciyle buluşuyor. Kanal D ekranlarının sevilen eğlence programı başarılı oyuncu ve müzisyen Uğur Aslan'ın sunumuyla ekranlara geliyor. İşte, 3 Haziran Cuma Afara haftanın konukları...

03.06.2022 - 14:06 | Güncelleme: ABONE OL

  • Başarılı oyuncu ve müzisyen Uğur Aslan'ın yaptığı Afara eğlenceli anları ve müzik şöleni ile bu akşam ekranlara gelecek. Bugün yayınlanacak 3 Haziran konukları açıklandı. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu program tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Afara 8. bölüm konukları kimler? İşte 3 Haziran Afara konukları...

  • 27 MAYIS AFARA KONUKLARI KİMLER?

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Afara programı sekizinci bölümü ile ekrana geliyor. Afara 8. bölüm konukları belli oldu. Afara'nın bu haftaki konukları; Atiye, Meltem Yılmazkaya ve Sakiler olarak açıklandı.

  • AFARA NE DEMEKTİR?

    Afara sözcüğü harman yerinde toprağa karışıp kalan taneler anlamına gelmektedir.

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