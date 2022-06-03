Başarılı oyuncu ve müzisyen Uğur Aslan'ın yaptığı Afara eğlenceli anları ve müzik şöleni ile bu akşam ekranlara gelecek. Bugün yayınlanacak 3 Haziran konukları açıklandı. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu program tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Afara 8. bölüm konukları kimler? İşte 3 Haziran Afara konukları...