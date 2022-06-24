AFAD ve Kandilli: Son depremler listesi 24 Haziran Cuma 2022 son dakika deprem mi oldu, nerede?

Deprem endişesi yaşayan veya sarsıntı hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından canlı olarak paylaşılan son depremler listesini araştırıyor. Peki, "En son nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?" İşte 24 Haziran Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem listesi...

24 HAZİRAN 2022 AFAD SON DEPREMLER

24 HAZİRAN 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.06.24 08:23:46 39.0153 26.8732 3.9 -.- 1.8 -.- KATIRALANI-DIKILI (IZMIR) İlksel

2022.06.24 01:56:05 38.5227 39.3495 5.0 -.- 2.8 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel

2022.06.24 01:07:03 38.7550 39.5497 10.0 -.- 1.8 -.- VALI FAHRIBEY-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel

2022.06.24 00:48:20 38.0148 29.0803 13.1 -.- 2.5 -.- EYMIR-(DENIZLI) İlksel