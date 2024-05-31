AERES, 8 Haziran'da Bodrum'da olacak

Yayınladığı albümler ve gerçekleştirdiği iş birlikleriyle elektronik dans müziğinin dinamik dünyasında hızla yükselen Hollandalı prodüktör ve DJ AERES, bu yıl yayınladığı ilk uzun albümünün (Extended Play) ardından dünya turnesi kapsamında Bodrum'a geliyor. Etnik ritimleri etkileyici melodilerle birleştiren müziğiyle dünya çapında geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan AERES, en son teknoloji dijital sahne gösterisiyle izleyicilere hem işitsel hem de görsel bir şölen sunacak.