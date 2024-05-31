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        Haberler Müzik AERES, 8 Haziran'da Bodrum'da olacak

        AERES, 8 Haziran'da Bodrum'da olacak

        Yeni Zelanda'dan İbiza'ya, ABD'den Tayland'a dünyanın önde gelen mekân ve festivallerinde performans sergileyen AERES, 8 Haziran'da Bodrum'da sahne almaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 13:28 Güncelleme: 31.05.2024 - 13:28
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        • 1

          Yayınladığı albümler ve gerçekleştirdiği iş birlikleriyle elektronik dans müziğinin dinamik dünyasında hızla yükselen Hollandalı prodüktör ve DJ AERES, bu yıl yayınladığı ilk uzun albümünün (Extended Play) ardından dünya turnesi kapsamında Bodrum'a geliyor. Etnik ritimleri etkileyici melodilerle birleştiren müziğiyle dünya çapında geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan AERES, en son teknoloji dijital sahne gösterisiyle izleyicilere hem işitsel hem de görsel bir şölen sunacak.

        • 2

          AERES'in Bodrum performansına popüler dijital medya sanatçısı Sali Ferad tarafından tasarlanan yapay zekâ destekli sahne görüntüleri eşlik edecek. INFINITY (Sonsuzluk) temasıyla hazırlanan sahne gösterisi, yapay zekânın doğayla, insanlığın makinelerle çarpıştığı sürükleyici bir dünyanın kapılarını aralayacak.

        • 3

          AERES, dünya turnesinin Türkiye ayağını, 7 Haziran'da İstanbul performasından sonra 8 Haziran'da Bodrum'da gerçekleştirecek.

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