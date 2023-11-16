Adriana Lima son haliyle şoke etti! Ünlü modeli görenler tanımakta güçlük çekti!
Bir dönemin en güzel kadınları listesinde başı çeken Adriana Lima, Açlık Oyunları: Kuşların Ve Yılanların Şarkısı'nın galasında boy gösterdi. Ünlü ismin son halini görenler gözlerine inanamadı. Kendisine eleştiri yağdığını gören Lima, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
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Bir dönem Victoria's Secret'in baş mankenlerinden olan Adriana Lima, geçtiğimiz akşam Açlık Oyunları: Kuşların Ve Yılanların Şarkısı'nın galasında boy gösterdi. Ünlü modelin son hali kafaları karıştırdı.
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Adriana Lima'nın galadaki halini görenler estetik yaptırdığını düşündü. Yüzü fazlasıyla şiş ve gözleri de oldukça çekik duran Lima'ya sosyal medyadan eleştiri yağdı.
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42 yaşındaki ünlü isme sosyal medya kullanıcılarından "Fransız askısı" yöntemiyle yüzünü gerdirdiğine dair iddialar geliyor.
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Bir dönemin efsane modellerinden olan Adriana Lima görünüşüyle ilgili gelen yorumlar sonrası sessizliğini bozdu. Mutfağından çektiği makyajsız bir selfie paylaşan güzel model eleştirilere yanıt verdi.
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Adriana Lima kendisine gelen eleştirilere şu şekilde yanıt verdi: "Bu bir ergen kız, 2 okul öncesi çağında çocuk, bir hareketli erkek ve yürümeyi öğrenen 1 yaşındaki çocuk ve 3 köpek sahibi yorgun bir annenin yüzüdür. İlginiz için teşekkürler"
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İşte Adriana Lima'nın son hali...
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