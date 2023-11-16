Adriana Lima son haliyle şoke etti! Ünlü modeli görenler tanımakta güçlük çekti!

Adriana Lima kendisine gelen eleştirilere şu şekilde yanıt verdi: "Bu bir ergen kız, 2 okul öncesi çağında çocuk, bir hareketli erkek ve yürümeyi öğrenen 1 yaşındaki çocuk ve 3 köpek sahibi yorgun bir annenin yüzüdür. İlginiz için teşekkürler"