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Mardin'de adliye önünde taşlı, sopalı, silahlı kavga: 1 ölü, 11 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında adliye önünde çıkan tartışma, taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Hastaneye kaldırılan 12 yaralıdan biri hayatını kaybetti. Polis, kavgaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı

Giriş: 06.12.2022 - 19:07 | Güncelleme: ABONE OL
Adliye önünde silahlı kavga: 1 ölü, 11 yaralı
Adliye önünde silahlı kavga: 1 ölü, 11 yaralı
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AA

Mardin'de adliye önünde çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Kızıltepe ilçesinde adliye binası önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİ HASTANEDE ÖLDÜ

Kavgada yaralanan 12 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Yusuf Yüksek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kavgaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı.

*Fotoğraflar: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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